WWE 2K22, Edge'in yeni ekran görüntülerini yayınladı!
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WWE 2K22, Edge'in yeni ekran görüntülerini yayınladı!

WWE 2K22, Edge'in yeni ekran görüntülerini yayınladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2K Sporst, WWE 2K22 ile ringe geri dönüş yapan Edge'nin yeni fotoğraflarını yayınlandı.

2K Sports, WrestleMania 37 ile birlikte Edge'nin ringelere geri döndüğünü sosyal medya hesaplarından ekran görüntüleriyle duyurdu. WWE 2K22 ilk bakışında Cesaro ve Rey Mysterio arasındaki maçın kısa oynanış görüntülerini gösterime girdi.

WWE 2K22, Edge'in yeni ekran görüntülerini yayınladı!

EDGE RİNGE GERİ DÖNÜYOR

WWE 2K22 grafiklerinde serinin önceki oyunlarına kıyasla büyük bir yol katetmişler gibi gözüküyor. WWE 2K22'nin Twitter hesabından, WWE Süperstarı Edge'in girişini yaparken ki imza pozu ve arkada patlayan fişekler ile tamamlanmış bir görüntü gösterdi. Görüntü ayrıca oyun içi biraz yenilenmiş bir logo ile birlikte Edge'in arkasında devasa bir TitanTron'un bir kısmını gösteriyor.

WWE'nin en ikonik yıldızlarından birisi olan Edge, ringe geri dönüş yaptı. WrestleMania 37'nin ana etkinliğinde yer alan Edge, SummerSlam etkinliğinde yüksek profilli bir maçta Seth Rollins ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Edge'in popülaritesi göz önüne alındığında, 2K Sports'un bu yeni ekran görüntüleriyle diğer süperstarların önüne geçirmeye karar vermiş gözüküyor.

2K Sports, WWE 2K hayranlarının merakla bekleyişlerini sonlandırdı. Resmi Twitter hesabı üzerinden Edge'nin fotoğraflarını paylaşan geliştirici, yıldız dövüşçünün WWE 2K22'nin 21 Ağustos Cumartesi günü SummerSlam 2021'de yer alacağını onayladı.

WWE 2K22, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformları üzerinden oynanabilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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