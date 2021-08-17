Wonder Woman, Fortnite'a geliyor!
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Wonder Woman, Fortnite'a geliyor!

Wonder Woman, Fortnite'a geliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Eğlence ve spor dünyasından birçok ünlü ismi bünyesinde barındıran Battle Royale oyunu Fortnite'ın yeni yıldızı, bilim kurgu süper kahramanı Wonder Woman'ın çıkış tarihi duyuruldu.

Fortnite geliştiricileri oyuna yenilikler katmaya devam ediyor. Batman ve Superman'in oyuna katılımının ardından Wonder Woman'da yakında Fortnite'da kullanıma açılacak. Epic Games her sezon yeni görünümleri oyuna dahil ederek oyunseverlerin gönlünü feth ediyor. Oyuncular bu kez, dünyaca ünlü bilim kurgu süper kahramanı Wonder Woman ile buluşuyor.

Wonder Woman, Justice League kurucu üyeleri Batman ve Superman ile birlikte 19 Ağustos'ta savaşmaya başlayacak. Epic Games'e göre, Amazon savaşçısı ve onun zırhlı varyantı, bu Perşembe günü Fortnite mağazası üzerinden satışa sunulacak.

Wonder Woman, Fortnite'a geliyor!

Özellikle Wonder Woman, Athena's Battleaxe, DC Trinity Yükleme Ekranı, Golden Eagle Wings Glider ve Diana's Mantle Back Bling'in iki çeşidi dahil olmak üzere bir dizi öğeyle donatılmış olarak gelecek.

İddialara göre Eylül ortasında Fortnite yeni bir Justice League kahramanını tanıtabilir. Batman, Flash, Superman ve Wonder Woman'ın ardından tanıtılacak yeni kahraman merakla bekleniyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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