Wimbledon Tenis Turnuvası: Serena Williams'ı finalde 2-0 yenen Rumen Simona Halep şampiyon oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası: Serena Williams'ı finalde 2-0 yenen Rumen Simona Halep şampiyon oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Amerikalı raket Serena Williams'ı 2-0 yenen Rumen Simona Halep kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Wimbledon Tenis Turnuvası: Serena Williams'ı finalde 2-0 yenen Rumen Simona Halep şampiyon oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Amerikalı raket Serena Williams'ı 2-0 yenen Rumen Simona Halep kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 11 numaralı seribaşı Serena Williams 15 bin kişi kapasiteli merkez kortta karşı karşıya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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