Wilo Vakfı Koronavirüs Araştırmaları İçin 30 Bin Euro Bağış Yaptı Pompa üreticisi Wilo'nun çoğunluk hisselerine sahip olan Wilo Vakfı, Essen Üniversitesi Tıp Vakfı'nın koronavirüsle ilgili bilimsel araştırmalarına destek oluyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün tedavisiyle ilgili araştırmalar devam ederken içinde bulunduğumuz bu zorlu zamanlarda toplumsal dayanışma daha da büyük önem kazanıyor. 148 yıldır dünya çapında farklı ülkelerde faaliyet gösteren pompa sistemleri sektörünün öncü markası Wilo'nun çoğunluk hisselerine sahip olan Wilo Vakfı, merkezinin bulunduğu Almanya'daki Essen Üniversitesi Tıp Vakfı'nın koronavirüsü ile ilgili bilimsel araştırmalarına 30 bin Euro'luk bağışla destek oluyor. Wilo Vakfı, bu bağışla koronavirüs bağış inisiyatifine katılan ilk vakıf oldu.

İleri teknolojisi ile dünya kaynaklarını korumaya katkıda bulunan yeni nesil ürün, sistem, hizmet ve çözümler geliştiren pompa üreticisi Wilo'nun çoğunluk hisselerine sahip bir aile vakfı olarak Almanya'nın Dortmund şehrinde faaliyet gösteren Wilo Vakfı, pek çok ulusal girişimin yanı sıra uluslararası bilim, eğitim, kültür ve spor projelerinin önemli destekçilerinden biri konumunda. Wilo Vakfı şimdi de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte toplumsal dayanışmanın daha da büyük önem kazandığı bu zorlu günlere, Essen Üniversitesi Tıp Vakfı'na (Stiftung Universitätsmedizin Essen) yaptığı 30 bin Euro'luk bağışla destek oluyor. Duisburg Essen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin koronavirüsle ilgili araştırmalarında kullanılacak olan bağışın alıcısı, Çin'in Wuhan kentinde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve bugün tüm kaynaklarını bu araştırmaya ayıran Alman – Çin Araştırma Merkezi olacak. Wilo Vakfı, bu bağışla koronavirüs bağış inisiyatifine katılan ilk vakıf oldu.

Koronavirüs araştırma projesine yapılan bağış ülkeler arası iş birliğinin örneği

Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyetlerine devam eden Dortmund merkezli Wilo'nun dünya genelinde 8.000 personeli ve Wuhan dahil Çin'de 800 personeli ile küresel bir oyuncu olduğunu ifade eden Wilo Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Wilo Group Başkanı ve CEO'su Oliver Hermes, "Essen Üniversitesi Tıp Vakfı tarafından desteklenen Essen ve Wuhan ortaklığındaki Alman – Çin araştırma girişimi, ülkeler arası iş birliğinin başarılı bir örneğini oluşturması yönüyle büyük değer verdiğimiz bir çalışma. Kurulduğumuz günden bu yana ulusal ve uluslararası bilimsel projelere aktif destek sağlayan Wilo Vakfı olarak, tüm dünyayı etkisi altına alarak toplum sağlığını tehdit eden koronavirüs ile mücadelede de sorumluluk üstlenmenin, dayanışma içerisinde olmanın ve konuyla ilgili araştırma projelerini desteklenmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler