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Wilma Elles rolü için direk dansı öğrendi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Wilma Elles rolü için direk dansı öğrendi

Ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı "Sen Duhl-Die Wiederkehr"in galası geçtiğimiz gün Stuttgart'ta yapıldı.

Ünlü oyuncunun başrolünde yer aldığı "Sen Duhl-Die Wiederkehr"in galası geçtiğimiz gün Stuttgart'ta yapıldı.

Filmin hem yapımcılığını hem de başrolünü Alman oyuncu Ralf Bauer üstlendi. Wilma Elles, filmde gizemli karakter Katerina'yı canlandırdı.

Ukraynalı aksanıyla Almanca konuşmayı öğrenen oyuncu, yoğun bir şekilde "pole dance" (direk dansı) dersleri de aldı. Elles'in gösterdiği dans performansı galada çok beğenildi.

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Haber: Wilma Elles rolü için direk dansı öğrendi - Haberler Magazin
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