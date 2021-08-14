Wilma Elles'in Hollywood'ta çekilen filmi California'da sinemalarda
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Wilma Elles'in Hollywood'ta çekilen filmi California'da sinemalarda

Wilma Elles'in Hollywood'ta çekilen filmi California'da sinemalarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Wilma Elles pandemi öncesinde Hollywood Paramount Stüdyosu'nda "Silver Carnation" isimli filminde kadın başrolü Ania'yı oynadı.

Wilma Elles pandemi öncesinde Hollywood Paramount Stüdyosu'nda "Silver Carnation" isimli filminde kadın başrolü Ania'yı oynadı. Film İranlı Showmaster ve şairin Fereydoun Farrokhzad'nin gerçek hayatını anlatıyor. Wilma Elles ise onun Alman karısını oynuyor.

Alman kökenli Wilma Elles "Silver Carnation" isimli filminde kadın başrolü Ania'yı oynadı. Film İranlı Showmaster ve şairin Fereydoun Farrokhzad'nin gerçek hayatını anlatıyor. Wilma Elles ise onun Alman karısını oynarken, erkek başrolü ise Shahryar Rumi üstlendi. Filmin yönetmeni Roy Sartipi, ikisinin aralarındaki kimyayı muhteşem olarak değerlendirdi. Ayrıca Wilma Elles'in doğal ve güçlü oyunculuğunun Amerikan seyirci tarafından çok beğenildiğini ve filmin büyük başarıyla 3 haftadan beri Amerikan sinemalarında olduğunu ve yakın zamanında Avrupa'da da beyaz perdeye taşınacağını belirtti. Oyuncu sinemanın gidişatıyla ilgili renkli görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaştı. - İSTANBUL

Wilma Elles'in Hollywood'ta çekilen filmi California'da sinemalarda
Wilma Elles'in Hollywood'ta çekilen filmi California'da sinemalarda
Wilma Elles'in Hollywood'ta çekilen filmi California'da sinemalarda
Wilma Elles'in Hollywood'ta çekilen filmi California'da sinemalarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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