Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
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Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti

Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle şöhreti parlayan Wilma Elles, Amerika'ya gitti. Son olarak Kanal D Dijital özel dizisi 'Girift'te oynayan oyuncu, bikinili karelerini paylaştı. İşte detaylar...

Wilma Elles (36), ikizleriyle Amerika'ya gitti.

Kanal D'de ekrana gelen 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, Los Angeles'ta tatil yapıyor.

Elles, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara kaldığı Hollywood Roosevelt Hotel'i etiketledi.

Oyuncu, havuz başında pembe bikinisiyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Elles, pozlara, "İhtiyacımız olan tek şey yaz" diye yazdı.

Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Elles'e takipçileri, "Çok güzelsin" ve "Fiziğin harika" mesajları gönderdi.

Oyuncu, tatilden karelerini Instagram'dan sık sık paylaşıyor.

Elles geçtiğimiz günlerde pandemi stresi yüzünden uyurgezerlik hastalığının nüksettiğini söylemişti. Oyuncu, "Balkonun kapısını yastıkla kapatıyorum. Bazen kameradan kendimi izliyorum. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti
Wilma Elles fit haliyle dikkat çekti

Kaynak: Snob Magazin

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