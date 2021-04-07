Wilma Elles çocuklarının babası Kerem Göğüş'e dava açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Wilma Elles çocuklarının babası Kerem Göğüş'e dava açtı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Wilma Elles çocuklarının babası Kerem Göğüş'e dava açtı

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada oyuncu Elles ile işadamı Göğüş birlikteliğinden 6 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldiği belirtildi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada oyuncu Elles ile işadamı Göğüş birlikteliğinden 6 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldiği belirtildi. İddiaya göre oyuncu ile işadamı, 2014 yılında bir sözleşme imzaladı.

Bu sözleşmeye göre Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro nafaka ödemeyi kabul etti ve çocukların tüm masraflarını, hatta bakıcı paralarını dahi ödemeyi taahhüt etti. Ancak işadamı ikiz çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmadı. Çocukların tüm masraflarını Wilma Elles tek başına karşıladı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen oyuncunun arkadaşı Elif Emel Büber Topçuoğlu, şunları söyledi: "Wilma, Almanya'dan arkadaşım olur. Kerem Gögüş'ü de Wilma sebebiyle tanırım. Çocuklara Wilma tek başına bakıyor. Wilma, Beşiktaş'ta kiralık bir evde kalıyor." Diğer tanık Serkan Topçuoğlu ise "Wilma'nın ailesi Almanya'dadır. Bu nedenle zaman zaman Almanya'ya gider. Çocukları da annelerinin yanındadır" dedi. Tanık beyanlarının ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Wilma Elles çocuklarının babası Kerem Göğüş'e dava açtı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 08:29:10. #1.15#
title