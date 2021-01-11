William Burns: Biden'ın CIA Başkanlığına aday gösterdiği emekli diplomat

ABD'nin 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başlayacak olan yeni başkanı Joe Biden, uzun yıllardır Dışişleri Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulunan William Burns'u Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) başkanlığına aday göstereceğini açıkladı.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Joe Biden, uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulunan William Burns'ü, Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) başkanlığına aday göstereceğini açıkladı.

Biden konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Burns'ün "istihbarat çalışmalarının siyasetten uzak tutulması ve ABD'ye hizmet veren sadık istihbarat görevlilerine saygı ve şükran duyulması gerektiği yönündeki görüşlerini" paylaşan bir isim olduğunu belirtti.

Burns'ün CIA Başkanı olabilmesi için ABD Senatosu'nun onayı gerekiyor.

Biden ile Burns, uzun yıllar boyunca dış politika alanında yolları kesişmiş iki isim.

Birlikte çalışma dönemleri Biden'ın Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olduğu dönemlere dayanıyor.

Burns, 32 yıl görev yaptığı ABD Dışişleri Bakanlığı'nda hem Rusya hem de Ürdün Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

İran'la nükleer anlaşmada önemli rol oynadı

2008-2011 yılları arası ABD'de Siyasi İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Burns, 2014 yılında ise emekli oldu.

Burns, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma için yürütülen gizli görüşmelerde önemli rol oynadı.

Trump'ın 2018 yılında ABD'yi geri çektiği anlaşma, Barack Obama yönetiminin en önemli dış politika kazanımlarından biri olarak görünüyordu.

William Burns, 2020 başında İran Devrim Muhafızları'nın elit Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini eleştirmiş ve bunun ABD için orta vadede sanıldığından daha olumsuz sonuçları beraberinde getireceğini yazmıştı.

Burns, Ağustos 2020'de Atlantic dergisi için kaleme aldığı bir makalede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için "otoriter liderler" ifadesini kullanmıştı.