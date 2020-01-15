Will Smith eşini Tupac'tan kıskanmış!
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Will Smith eşini Tupac'tan kıskanmış!

Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith ile Tupac arasında romantik bir durum olmadığını bildiğini ama ikilinin yakın dostluğu yüzünden hiphop'un unutulmaz efsanesiyle iletişim kurmaktan kaçındığını itiraf etti.

15.01.2020 08:47 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:47

, eşi ile Tupac arasında romantik bir durum olmadığını bildiğini ama ikilinin yakın dostluğu yüzünden hiphop'un unutulmaz efsanesiyle iletişim kurmaktan kaçındığını itiraf etti.



Haber Videosu

: Will Smith eşini Tupac'tan kıskanmış!
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