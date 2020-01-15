: Will Smith eşini Tupac'tan kıskanmış!

15.01.2020 08:47 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:47

Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith ile Tupac arasında romantik bir durum olmadığını bildiğini ama ikilinin yakın dostluğu yüzünden hiphop'un unutulmaz efsanesiyle iletişim kurmaktan kaçındığını itiraf etti.

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