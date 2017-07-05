Wilders'den Fas Asıllı Müslüman Belediye Başkanını Protesto

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, eski İşçi Partisi (PVDA) milletvekili Fas asıllı Ahmed Marcouch'un Arnhem Belediye Başkanlığına getirilmesi kararını protesto etti.



Wilders, Arnhem Belediyesi önünde, çok sayıda polis ve koruma eşliğinde, demir barikatların arkasında"(Arnhemistan) istemiyoruz, ülkemizi kaybediyoruz" yazılı pankart açtı.



Hollanda'daki PEGİDA Başkanı Edwin Wagensveld'in de katıldığı gösteride, Wilders taraftarları İslam karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.



Aralarında Hollandalıların da bulunduğu Wilders karşıtı göstericiler ise PVV liderini protesto eden sloganlar atarak pankartlar açtı.



Karşıt iki grup arasında çıkan kavga, polisin müdahalesi ile olay büyümeden önlendi.



PVV lideri Wilders, gazetecilere yaptığı açıklamada Marcouch'un belediye başkanlığına getirilmesi kararının yanlış olduğunu savunarak, "Bugün yaptığımız protesto gibi demokratik yollarla bütün imkanlarımızı kullanarak Marcouch'un belediye başkanı olmasını engellemeye çalışacağız." ifadesini kullandı.



Marcouch'un Arnhem Belediye Başkanı olmasına, gösteriye katılanlar gibi düşünen halkın büyük bölümünün de karşı olduğunu iddia eden Wilders, "Bana göre bu tür durumlarda referanduma giderek belediye başkanının halkın seçeceği kişi olması gerek. Bunu daha önce başka bir büyük şehirde yaşadık." dedi.



Arnhem Belediye Başkanı Herman Kaiser'in sağlık nedeniyle görevi bırakması üzerine Marcouch'un belediye başkanı olması yönünde karar alınmıştı.