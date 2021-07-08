Wild Rift şike ve maç satmaya yönelik yaklaşımını güncelliyor!

Wild Rift oyunun adaletli ortamını korumak için düğmeye bastı. League of Legends: Wild Rift şike ve maç satmaya yönelik davranışlarda bulunan oyuncuları ağır cezalar ve yaptırımlar bekliyor. İşte detaylar!

Riot Games'in MOBA türü mobil strateji oyunu League of Legends: Wild Rift şike ve maç satmaya yönelik yaklaşımını güncelliyor. Yapılan güncellemenin ardından oyuncuları ağır cezalar ve yaptırımlar bekliyor olacak. Wild Rift geliştiricileri uzaklaştırmaların toplu bir şekilde geleceğinin haberini verdi, yapılan açıklamada uzaklaştırma dalgalarının zamansız bir şekilde geleceği de belirtildi.

Wild Rift geliştiricileri yazının devamında: "Şike yaptıklarına ya da maç sattıklarına dair kanıt bulunan hesaplar uyarı olarak 7 günlüğüne uzaklaştırılacak, tüm mevcut sezon ödüllerini kaybedecek ve Demir IV'e sıfırlanacak. İhlalin tekrarlanması ya da daha ağır ihlaller yapılması halinde hesaplar kalıcı olarak uzaklaştırılacak.

Gelecekteki uzaklaştırma zamanını haber vermeyeceğiz ama oyuncular her sezon birden fazla dalga görmeyi bekleyebilir.

Ayrıca cezalar da değişiyor. İlk kez kural ihlali yapanlara bir sezon boyu süren bir sıralama uzaklaştırması uygulayacağız. Ek olarak, şike yaptığı tespit edilen oyuncuları şampiyon skor tablosundan çıkaracağız. Amacımız şike yapan ya da maç satan oyuncuların sezonun geri kalanı boyunca şampiyon ve dereceli sıralamaları da dahil olmak üzere hiçbir skor tablosunda görünmemesi." ifadelerini kullandı.

Özetle Wild Rift geliştiricileri oyunun adaletli ortamını korumak ve geliştirmek için düğmeye bastı!

Kaynak: Playerbros