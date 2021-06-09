Wild Rift bu haftanın ücretsiz oynanabilir şampiyon rotasyonu belli oldu!

Bu haftanın ücretsiz oynanabilir şampiyonları belli oldu.

Wild Rift, League of Legends'in mobil oyununun bu haftanın şampiyon rotasyonu belli oldu. 10 adet şampiyon bu hafta herkes tarafından ücretsiz oynanabilir olacak.

Bu haftaki şampiyon rotasyonunda yer alan şampiyonlar:

Lee Sin - Ormancı (Dövüşçü)

Ziggs - Orta Koridor (Büyücü)

Twisted Fate - Orta Koridor (Büyücü)

Sona - Destek (Büyücü)

Miss Fortune - Saldırı Gücü Taşıyıcısı (Nişancı)

Lulu - Destek (Büyücü)

Kennen - Üst Koridor (Büyücü)

Jhin - Saldırı Gücü Taşıyıcısı (Nişancı)

Fiora - Üst Koridor (Dövüşçü)

Amumu - Ormancı (Büyücü)

Rotasyonda yer alan şampiyonlar 1 hafta boyunca tüm Wild Rift oyuncuları tarafından oynanabilir olacak. Oyuncular daha önce oynama şansı bulamadığı şampiyonları bu hafta deneyerek istekleri dahilinde vahşi çekirdek harcayarak açabilirler. Rotasyon 10 Haziran 2021 - 16 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kaynak: Playerbros