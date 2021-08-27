Wild Rift Arcade etkinliği hakkındaki tüm detaylar paylaşıldı!
Wild Rift yeni etkinliği ile oyun içi ödüller dağıtmaya devam ediyor!
Riot Games'in League of Legends evrenindeki MOBA türü mobil oyunu Wild Rift Arcade etkinliği hakkında tüm detaylar paylaşıldı. Oyuncuların görevleri yapıp oyun içi ödüller kazanabileceği etkinlik çoktan başladı, detaylar ise yazının devamında!
Görevler
Görevler her gün saat 03.00'te yenilenir.
Dönüm Noktaları
Yukarıdaki görevlerden yeterli miktarda XP kazanırsan, 2-bit temel kostümlerinden birini 8-bit sanat eserine dönüştürebilirsin!
*Arcade Poz Seçimi sandığı aşağıdaki ögelerden birini içerir.
ARCADE AHRİ
ARCADE MİSS FORTUNE
ARCADE CORKİ
ARCADE RİVEN
ARCADE KAİ'SA
ARCADE SONA
AHRİ
MİSS FORTUNE
CORKİ
RİVEN
KAİ'SA
SONA
Wild Rift Arcade etkinliği bitiş tarihi
Bu sevimli etkinliğin bitiş tarihi 6 Eylül tarihinde saat 02.59 olarak belirlenmiş. Oyuncuların çeşitli ödüller kazanması için yaklaşık 2 haftaları var!
Kaynak: Playerbros