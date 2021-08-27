Wild Rift Arcade etkinliği hakkındaki tüm detaylar paylaşıldı!
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Wild Rift Arcade etkinliği hakkındaki tüm detaylar paylaşıldı!

Wild Rift Arcade etkinliği hakkındaki tüm detaylar paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Wild Rift yeni etkinliği ile oyun içi ödüller dağıtmaya devam ediyor!

Riot Games'in League of Legends evrenindeki MOBA türü mobil oyunu Wild Rift Arcade etkinliği hakkında tüm detaylar paylaşıldı. Oyuncuların görevleri yapıp oyun içi ödüller kazanabileceği etkinlik çoktan başladı, detaylar ise yazının devamında!

Görevler

GÖREV

HEDEF

ÖDÜL

Oyun Vakti

Bir oyun oyna.

2 XP

Bölüm Sonu Canavarı

Takımın Baron Nashor'u kessin.

1 XP

Jeton At

İçinde Arcade kostümlü bir şampiyonun olduğu bir oyun oyna.

(Arcade Ahri, Arcade Miss Fortune, Arcade Corki, Arcade Riven, Arcade Kai'Sa, Arcade Sona dahil)

1 XP

Görevler her gün saat 03.00'te yenilenir.

Dönüm Noktaları

Yukarıdaki görevlerden yeterli miktarda XP kazanırsan, 2-bit temel kostümlerinden birini 8-bit sanat eserine dönüştürebilirsin!

DÖNÜM NOKTASI

GEREKEN XP

ÖDÜL

1

3

Mini Oyun Sonu Canavarı Simgesi

2

6

75 Mavi Öz

3

9

100 Mavi Öz

4

12

125 Mavi Öz

5

16

Arcade Poz Seçimi Sandığı*

*Arcade Poz Seçimi sandığı aşağıdaki ögelerden birini içerir.

ARCADE AHRİ

ARCADE MİSS FORTUNE

ARCADE CORKİ

ARCADE RİVEN

ARCADE KAİ'SA

ARCADE SONA

AHRİ

MİSS FORTUNE

CORKİ

RİVEN

KAİ'SA

SONA

Wild Rift Arcade etkinliği bitiş tarihi

Bu sevimli etkinliğin bitiş tarihi 6 Eylül tarihinde saat 02.59 olarak belirlenmiş. Oyuncuların çeşitli ödüller kazanması için yaklaşık 2 haftaları var!

Kaynak: Playerbros

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