Wild Mountain Thyme Filmi
Wild Mountain Thyme filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Wild Mountain Thyme filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Anthony, babası tarafından sürekli aşağılanan genç bir adamdır. Rosemary ise henüz küçük bir çocukken Anthony ile ettiği kavga sonucu ona kin güden genç bir kadındır. İrlanda’nın kırsalında yaşayan iki gencin aileleri toprak davası yüzünden birbirlerine düşmandır. Anthony ve Rosemary’nin yolları yıllar sonra yeniden kesiştiğinde, birbirlerine geçmişte hissettikleri duygulardan farklı şeyler hissetmeye başlar.
Yönetmen: John Patrick Shanley
Senaryo: John Patrick Shanley
Oyuncular: Emily Blunt, Jon Hamm, Jamie Dornan, Christopher Walken, Dearbhla Molloy, Lydia McGuinness, Danielle Ryan, Abigail Coburn
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Wild Mountain Thyme
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 08.01.2021
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Kaynak: InterSinema.com