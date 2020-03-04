Wild Mountain Thyme Filmi

04.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:57

Anthony, babası tarafından sürekli aşağılanan genç bir adamdır. Rosemary ise henüz küçük bir çocukken Anthony ile ettiği kavga sonucu ona kin güden genç bir kadındır. İrlanda’nın kırsalında yaşayan iki gencin aileleri toprak davası yüzünden birbirlerine düşmandır. Anthony ve Rosemary’nin yolları yıllar sonra yeniden kesiştiğinde, birbirlerine geçmişte hissettikleri duygulardan farklı şeyler hissetmeye başlar.

Yönetmen: John Patrick Shanley

Senaryo: John Patrick Shanley

Oyuncular: Emily Blunt, Jon Hamm, Jamie Dornan, Christopher Walken, Dearbhla Molloy, Lydia McGuinness, Danielle Ryan, Abigail Coburn

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Wild Mountain Thyme

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 08.01.2021



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Kaynak: InterSinema.com