Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange'in eşi: "ABD onu hapishanede gömecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange'in eşi: "ABD onu hapishanede gömecek"

Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange için İngiltere ile ABD arasında iade çalışmaları başlatıldı.

Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange'in eşi:
06.09.2020 12:06 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:11
Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange için İngiltere ile ABD arasında iade çalışmaları başlatıldı. Assange'ın eşi Stella Morris ise, Assange'ın iade edilmesi halinde ABD'de göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri sürdü.

WikiLeaks'in kurucusu ve ABD'nin gizli belgelerini sızdıran Julian Assange, ABD'ye iade edilmek üzere çalışmaların başladığı ifade edildi. Assange'in yarın İngiltere'deki duruşmaya online olarak katılacağı belirtildi. Mahkeme, Assange'ı ABD'ye iade etmesi halinde 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Assange'ın eşi Stella Morris (37)  konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi halinde oğullarının babalarını göremeyeceğini belirtti. Assange'ın iade edilmesi halinde ABD'de göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri sürdü. Morris, "ABD, Assange'i hapishanede gömecek" ifadesini kullandı.  


- İngiltere

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Tayanç Ayaydın Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz Enner Valencia Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kaza Kpss Göztepe
Şu an buradasınız: Wikileaks'in kurucusu Jullian Assange'in eşi: "ABD onu hapishanede gömecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 12:26:46. #1.14#
title