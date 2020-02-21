Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacak
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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacak

Londra'da Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi ile ilgili mahkemesi görülecek olan Assange'ın avukatı bu davanın bütün gazetecilerin kaderini ve statüsünü etkileyecek bir emsal olduğunu belirtti

21.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:07
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Fransa'ya iltica başvurusunda bulunacak

Wikileaks'in kurucusu 'ın Avrupalı avukatları 'ya iltica başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.


Önümüzdeki hafta 'da Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi ile ilgili mahkemesi görülecek olan Assange'ın Fransız avukatı Eric Dupont-Moretti bu davanın bütün gazetecilerin kaderini ve statüsünü etkileyecek bir emsal olduğunu söyledi. Dupont-Moretti durumun ciddiyeti nedeniyle konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmeye karar verdiklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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