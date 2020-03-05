Wicked Filmi
Wicked filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Wicked filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Stephen Daldry'nin yaptığı filmin senaryosunu Gregory Maguire'in romanından Winnie Holzman beyaz perdeye uyarlamış.
Yönetmen: Stephen Daldry
Senaryo: Gregory Maguire, Winnie Holzman
Filmin Türü: Fantezi
Orijinal Adı: Wicked
Yapımcı Firma: Marc Platt Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 31.12.2021
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Kaynak: InterSinema.com