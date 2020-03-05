Wicked Filmi
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Wicked Filmi

Wicked filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Wicked filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:50
Wicked Filmi

Yönetmenliğini Stephen Daldry'nin yaptığı filmin senaryosunu 'in romanından Winnie Holzman beyaz perdeye uyarlamış.

Yönetmen: Stephen Daldry

Senaryo: Gregory Maguire, Winnie Holzman

Filmin Türü: Fantezi

Orijinal Adı: Wicked

Yapımcı Firma: Marc Platt Productions

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 31.12.2021


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Kaynak: InterSinema.com

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