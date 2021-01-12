Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı

WhatsApp'ın milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesi konusu dün yapılan AK Parti MYK toplantısında da masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına sosyal medyanın önemli olduğunu ancak gereğinden fazla şişirildiğini söylediği ve "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı verdiği öğrenildi.

Dünya çapında 2,5 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp kişisel verilerin birçok şirketle paylaşımına olanak tanıyan yeni sözleşmesini duyurdu. 8 Şubat'ta hayata geçecek olan WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler uygulamayı kullanamayacak.

WHATSAPP KARAR SONRASI AĞIR YARA ALDI

Bu kararın ardından milyonlarca kullanıcının WhatsApp kullanmaktan vazgeçip başka mesajlaşma uygulamalarına yönelirken, Rekabet Kurumu da WhatsApp ve Facebook hakkında soruşturma başlattı.

Şirketin aldığı karar Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkarken, AK Parti MYK'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirme dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYA TALİMATI

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde söz konusu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara yer verdi. Selvi, Erdoğan'ın toplantıda sosyal medyanın önemli olduğunu ancak gereğinden fazla şişirildiğini söylediğini yazdı.

"HALKA BİREBİR TEMAS ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yazısının devamında Selvi, partililere halkla birebir temas etmeleri gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı verdiğini belirtti.

RUBERU NE DEMEK?

Rûberû kelimesi Farsça olup ve"Yüz yüze" anlamına gelmektedir.