WhatsApp'tan yeni gizlilik sözleşmesi kararı! Hesaplar silinmeyecek ama kısıtlama var
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WhatsApp'tan yeni gizlilik sözleşmesi kararı! Hesaplar silinmeyecek ama kısıtlama var

Haberler.com - Haberler | Teknoloji

Sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp'ın Türkiye'deki kullanıcılarının gizlilik sözleşmesini onaylayacağı son tarih 15 Mayıs kararından geri adım attı. WhatsApp, gelen tepkiler üzerine yeni karar alarak sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarını silmeyecek. Ancak kullanıcılar, bazı işlemleri gerçekleştiremeyecek.

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp'ın kendisi 15 Mayıs kararından da geri adım attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; 15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek yada fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak. Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.

SINIRLI KULLANIM BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK

Örneğin sohbet listesine erişilemeyecek. Ancak telefon ve video aramaları yanıtlanabilecek. Eğer WhatsApp bildirimleri açıksa gelen mesajlara yanıt verebilecek ya da kaçırılan aramalar başlatılabilecek. Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek. Eğer sözleşme bu süre zarfında kabul edilmezse kullanıcılar WhatsApp'ı erişemeyecek.

WhatsApp'tan yeni gizlilik sözleşmesi kararı! Hesaplar silinmeyecek ama kısıtlama var
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