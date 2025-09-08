Haberler

Whatsapp ne zaman düzelir (8 Eylül Pazartesi)?

Whatsapp ne zaman düzelir (8 Eylül Pazartesi)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Eylül Pazartesi gecesi saat 23.30'dan itibaren Türkiye genelinde çok sayıda kullanıcı, sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntı yaşadığını bildirdi. Özellikle hesap girişlerinde ve akış yenileme denemelerinde hata mesajlarıyla karşılaşıldığı aktarıldı. Kullanıcılardan gelen yoğun şikâyetler, sistemde olağan dışı bir aksaklık olduğunu gösteriyor. Peki, WhatsApp'taki bu sorunlar ne zaman giderilecek?

Sosyal medya erişim problemleri kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Kullanıcı yorumlarına göre, sorunlar özellikle 23.30 civarında belirginleşti. Hem mobil uygulamada hem de web sürümünde gecikmeler, içeriklerin yüklenmemesi ve farklı hata kodlarıyla karşılaşıldığı ifade ediliyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kesintileri takip eden bağımsız teknik servislerin paylaştığı raporlar, Türkiye genelinde ciddi bir erişim problemine işaret ediyor. Bu aksaklığın yalnızca bölgesel mi yoksa dünya genelinde mi yaşandığı ise henüz kesinleşmiş değil. Peki, Whatsapp ne zaman düzelir?

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELİR?

WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter (X) ve TikTok gibi popüler platformlarda akış yenileme ve giriş problemleri yaşanıyor. Sorunun ağ kaynaklı teknik bir aksaklıktan değil, bant daraltma uygulamasından kaynaklanabileceği iddiaları gündeme taşındı. Kullanıcılar, sosyal medyanın ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

BAKANLIK YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global ölçekte bir hizmet kesintisi olduğu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından izlemektedir." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP, yeni yönetim seçilene kadar İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı

CHP'den İstanbul İl Başkanlığı için sürpriz karar
Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?

Masayı yumruklayarak sordu, kayyum Gürsel Tekin dondu kaldı
2 polisin şehit olduğu karakol saldırısıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

2 polisin şehit düştüğü karakol saldırısıyla ilgili yeni gelişme
Binaya girişi sırasında Gürsel Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime, böyle gelinmez

Binaya girişi sırasında Tekin'in karşısına dikildi: Baksana halime
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı

İşte Türk polisinin merhameti! Saldırganı linçten böyle kurtardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.