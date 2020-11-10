WhatsApp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma
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WhatsApp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma

10.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:16
WhatsApp grubundan polisin uygulama yerlerini paylaşanlar hakkında soruşturma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, WhatsApp grubundan polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaları paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir grubun kurduğu WhatsApp grubunda, polis ekiplerinin uygulama noktalarını paylaşarak denetimlerden kaçtığı bilgisine ulaştı.

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, belirledikleri grup üyesi yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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