WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu
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WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu

23.12.2020 21:28 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:47

2 milyar yüklenme ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'tan üzücü bir haber geldi. WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu. Hem iOS hem de Android telefon kullanıcıları için destek sayfasını güncelleyen WhatsApp, uygulamanın artık çalışmayacağı telefonları ayrı ayrı açıklamak yerine farklı bir yol izledi.

WhatsApp güncellediği destek sayfasında, iOS 9 ve altı sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp'ı kullanamayacağını bildirdi. Android tarafında ise 4.0.3 sürümünün altı telefonlar için artık WhatsApp çalışmayacak.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİNDEN DOLAYI BU KARAR ALINDI

ShiftDelete'in haberine göre; bu kararın ardında ise mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerekliliği yatıyor. Uygulamalar veri ihlallerinden kullanıcıları korumak adına güvenlik yamaları ile güncelleniyor. Eski model telefonlarda ise bu güncellemeler aksıyor. Bu nedenle uygulamalar güvenlik güncellemesi alamayacak telefonlarda tabiri caizse 'uygulamanın kullanılması engelleniyor'.

İŞTE WHATSAPP'IN KULLANILMAYACAĞI BAZI CİHAZLAR

WhatsApp'ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı Android telefonlar: HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2 gibi modeller yer alıyor.

WhatsApp'ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı iOS cihaz, iPhone 4 oluyor ancak kullanıcılar, iPhone '4S, 5, 5S, 5C, 6, ve iPhone 6S' gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp'ı çalıştırabilecekler.

WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu
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