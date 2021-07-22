Wesley Sneijder kaç yaşında? Wesley Sneijder hangi takımda oynuyor?

Galatasaray'ın eski oyuncularından Wesley Sneijder, Hollandalı eski futbolcudur. 2019 yılında futbolu bıraktığını açıklayan Wesley Sneijder kaç yaşında? Wesley Sneijder hangi takımda oynuyor? Wesley Sneijder eşi kim?

2013 yılında Galatasaray ile sözleşme imzalayan ve Türkiye'de büyük ilgi gören Wesley Sneijder kaç yaşında? Wesley Sneijder hangi takımda oynuyor?

WESLEY SNEIJDER KİMDİR?

Wesley Sneijder 9 Haziran 1984 yılı doğumlumdur. UEFA tarafından 2009–10 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ve 2010'da FIFA tarafından en iyi üç orta saha oyuncusundan biri olarak seçildi. 8 yaşında Ajax altyapısına giren Wesley Sneijder, aynı babası ve ağabeyi gibi futbolcu olmaya karar vermişti. 17 yaşında Ajax'la profesyonel sözleşme imzaladı ve altı kupa kazandı. Hollanda devinde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

2004 yılında Yılın Hollandalı futbolcusu ödülüne layık gösterildi. 2007'de 27 milyon euro'ya Real Madrid'e satılarak ilk yılında kulübü La Liga'da şampiyon oldu ve daha sonra 15 milyon euro'ya Inter'e satıldı. 23 yaşında Real Madrid'e imza attı. İspanyollar Ajax'a tam 27 milyon euro ödemişti. Fakat Real'de istediği formu bir türlü yakalayamadı ve ikinci senesinin sonunda Inter'e imza attı. İtalyanlar ise Sneijder için 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Jose Mourinho ile yeni bir çıkış yakalayan Hollandalı'nın performansı son 2 yıldır düşüşteydi.

Inter'deyken Serie A, UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki defa Coppa Italia kupasını kazandı. Wesley Sneijder 20 Ocak 2013 tarihinde Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hollanda Milli Takımının da formasını 90 kez giyen Sneijder, 24 gol atmayı başardı. Portakallarla 2006 ve 2010 Dünya Kupası, 2004, 2008 ve 2012'de de Avrupa Şampiyonası'nda görev aldı. OGC Nice takımı ile 1.8 € karşılığında 1+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştır.