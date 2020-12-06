WBA – Crystal Palace maçı kaç kaç bitti? WBA – Crystal Palace maçı kaçta? WBA – Crystal Palace maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan fırtınası kaldığı yerden devam ediyor. Peki, WBA – Crystal Palace maçı ne zaman? WBA – Crystal Palace maçı kaçta? WBA – Crystal Palace maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig oldukça çetin mücadelelere ev sahipliği yapıyor. Peki, WBA – Crystal Palace maçı ne zaman? WBA – Crystal Palace maçı kaçta? WBA – Crystal Palace maçı hangi kanalda?

WBA - CRYSTAL PALACE MAÇI KAÇ BİTTİ?

Bol gollü geçen karşılaşma ise Crystal Palace'ın 5 WBA'nın 1 gol kaydetmesiyle bitti. 5 - 1 biten maçta ise birçok kayda değer pozisyon yaşandı.