Watch Dogs:Legion 4.5 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu!
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Watch Dogs:Legion 4.5 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu!

Watch Dogs:Legion 4.5 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Ubisoft, Watch Dogds: Legion'ın 4.5 güncellemesinin 1 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu. Haziran ayının başlarında Watch Dogs'un yeni güncellemesi oyunseverlerle buluşacak.

Oyunseverler tarafından sıkça aratılan ve sorulmaya başlanan Watch Dogs: Legion 4.5güncellemesi için kullanıcıları sevindiren açıklama geldi. Yeni güncelleme 1 Haziran'da yayınlanmış olacak.

Cross-gen desteği getirecek ve bu vesileyle aynı konsol sahibi arkadaşlarınızla beraber oynama imkanı bulabileceksiniz. PlayStation 4 kullanıcıları, PlayStation 5 kullanıcıları ile ; Xbox One kullanıcıları, Xbox Series oyuncuları ile beraber oynama imkanı bulacak.

Bunun yanı sıra güncelleme Tactical Op 2 ve yeniOperative Helen'ı hazır bulunduracak.

Ubisoft, oyunun yeni güncellenmiş yol haritasını da oyunseverlerle paylaştı.

Temmuz ayının başlarında Bloodline ücretli hikaye oynanabilir içeriği çıkışını gerçekleştirecek. Bu içerikte yeni hikaye, ilerleme özellikleri ile beraber ilk Watch Dogs oyunundan Aiden Pearce ve Watch Dogs 2'den Wrench oynanabilir karakteri oyunseverler için hazır olacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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