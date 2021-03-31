Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.