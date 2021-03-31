Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı gerçekleşecek. Peki, Washington Wizards - Charlotte Hornets hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

WASHİNGTON WİZARDS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı, Washington'da Capital One Arena'da oynanacak. Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

WASHİNGTON WİZARDS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 31 Mart Çarşamba günü oynanacak Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı, Türkiye saatiyle 02.00'da başlayacak.

Rahime Özbey
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