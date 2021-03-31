Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
NBA maçında bugün Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı gerçekleşecek. Peki, Washington Wizards - Charlotte Hornets hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!
WASHİNGTON WİZARDS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı, Washington'da Capital One Arena'da oynanacak. Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
WASHİNGTON WİZARDS - CHARLOTTE HORNETS MAÇI SAAT KAÇTA?
NBA heyecanında 31 Mart Çarşamba günü oynanacak Washington Wizards - Charlotte Hornets maçı, Türkiye saatiyle 02.00'da başlayacak.