WASHINGTON - Trump destekçileri, ABD Kongresi baskınını değerlendirdi
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WASHINGTON - Trump destekçileri, ABD Kongresi baskınını değerlendirdi

07.01.2021 03:32 | Son Güncelleme: 07.01.2021 03:37

ABD Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre baskını ve gösteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre baskını ve gösteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılmıştı.

WASHINGTON - Trump destekçileri, ABD Kongresi baskınını değerlendirdi
WASHINGTON - Trump destekçileri, ABD Kongresi baskınını değerlendirdi
WASHINGTON - Trump destekçileri, ABD Kongresi baskınını değerlendirdi
WASHINGTON - Trump destekçileri, ABD Kongresi baskınını değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

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