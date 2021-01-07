WASHINGTON - Trump destekçileri, ABD Kongresi baskınını değerlendirdi
07.01.2021 03:32 | Son Güncelleme: 07.01.2021 03:37
ABD Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre baskını ve gösteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre baskını ve gösteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun