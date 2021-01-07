WASHINGTON - Trump destekçileri, ABD Kongresi baskınını değerlendirdi

ABD Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre baskını ve gösteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre baskını ve gösteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun