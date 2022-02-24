WASHİNGTON - Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin girişine İngilizce "katil" yazan gösterici gözaltına alındı - Haberler
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WASHİNGTON - Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin girişine İngilizce "katil" yazan gösterici gözaltına alındı

AA, Yasin Öztürk - Güncel
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Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin girişine İngilizce "katil" yazan eylemci Polis ekiplerinin eylemciyi gözaltına almasına Eylemcinin polis aracına bindirilmesi Rusya'nın Washington Büyükelçiliği binası WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri...

Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin girişine İngilizce "katil" yazan eylemci

Polis ekiplerinin eylemciyi gözaltına almasına

Eylemcinin polis aracına bindirilmesi

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği binası WASHİNGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto eden bir kişi, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin girişine İngilizce "katil" yazdı. Gösterici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

WASHİNGTON - Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin girişine İngilizce katil yazan gösterici gözaltına alındı

WASHİNGTON - Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin girişine İngilizce katil yazan gösterici gözaltına alındı

WASHİNGTON - Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinin girişine İngilizce katil yazan gösterici gözaltına alındı

AA / Yasin Öztürk - Güncel

Washington, İngilizce, Polis, Rusya, Güncel, Haberler

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