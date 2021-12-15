Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilciler atayacaklarını açıklamasının ardından Türkiye'den ilk hamle geldi. Ermenistan'la normalleşme adımları çerçevesinde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanacak. Bunun ardından vatandaşlar, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç kimdir? Bürokrat Serdar Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

SERDAR KILIÇ KİMDİR?

Serdar Kılıç (28 Mart 1958, Samsun), Türk diplomat.

TED Ankara Koleji ve 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığına 1984'te girdi, çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. 2006-2008 yıllarında Bakanlıkta NATO Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı, 2008-2010 yıllarında Beyrut Büyükelçiliği, 2010-2012 yıllarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Tokyo Büyükelçiliği, 2014-2021 yılları arasında ise Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. 23 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze döndü.

KİŞİSEL YAŞAMI

İngilizce bilmektedir. Zeliha Sinem Kılıç'la evli ve üç çocukludur.

Babası 1961-1980 yıllarında CHP Samsun milletvekilliği yapan İlyas Kılıç'tır. Aynı zamanda, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Çağatay Kılıç'ın amcasıdır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet