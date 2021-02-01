WASHINGTON - ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

WASHINGTON - ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası

01.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:40

ABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.

ABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.

Minnesota ve Illinois eyaletlerinden doğuya doğru gelen kar fırtınası pazar günü sabahın erken saatlerinde Virginia, Maryland ve Washington'u etkisi altına kaldı.

Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde kar kalınlığı 17 santimetreyi bulurken, yoğun kar yağışı nedeniyle Chicago O'Hare ile Midway havalimanlarında 300'den fazla uçuş iptal edildi, 360'tan fazla uçuşta ise gecikme yaşandı.

Washington'da acil durum ilan edilirken, kentte kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Virginia, Maryland ve Washington'da kar gün boyunca devam ederken, öğle saatlerinden itibaren Pennsylvania, New York, Delaware ve Massachusetts eyaletlerini de etkisi altına almaya başladı.

WASHINGTON - ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası
WASHINGTON - ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası
WASHINGTON - ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası
WASHINGTON - ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Cem Yılmaz Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Aykut Kocaman Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Manisa Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: WASHINGTON - ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 21:45:02. #1.14#
title