WASHİNGTON - ABD'de Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti - Haberler
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WASHİNGTON - ABD'de Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington'da geçen sene yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde göstericiler, Kongre baskınında tutuklanan mahkumlar için Columbia Bölgesi Hapishanesi önünde protesto düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington'da geçen sene yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde göstericiler, Kongre baskınında tutuklanan mahkumlar için Columbia Bölgesi Hapishanesi önünde protesto düzenledi. ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

WASHİNGTON - ABD'de Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti

WASHİNGTON - ABD'de Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti

WASHİNGTON - ABD'de Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti

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AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri

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