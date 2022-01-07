WASHİNGTON - ABD'de Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti

ABD'nin başkenti Washington'da geçen sene yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde göstericiler, Kongre baskınında tutuklanan mahkumlar için Columbia Bölgesi Hapishanesi önünde protesto düzenledi. ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.