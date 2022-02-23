WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri

AA, Yasin Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:

Aşı ve maske karşıtı kamyoncuların oluşturduğu konvoy bugün ABD'nin Pennsylvania eyaletinden ayrılarak Washington DC'ye doğru yola çıktı.

Aşı ve maske karşıtı kamyoncuların oluşturduğu konvoy bugün ABD'nin Pennsylvania eyaletinden ayrılarak Washington DC'ye doğru yola çıktı. Ülkenin dört bir yanından gelecek konvoyların 1 Mart'ta başkente ulaşması bekleniyor. Konvoy, 495 Interstate otoyolunu kapatarak protestolarına devam edecek. ABD'nin dört bir yanından gelen diğer konvoylar 1 Mart'ta ABD'nin başkentine varması planlanıyor.

WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri

WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri

WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri

AA / Yasin Öztürk - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pennsylvania, Washington, Aşı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title