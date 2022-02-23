WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı kamyoncular için Washington'da yoğun güvenlik önlemleri
AA, Yasin Öztürk - Güncel
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Aşı ve maske karşıtı kamyoncuların oluşturduğu konvoy bugün ABD'nin Pennsylvania eyaletinden ayrılarak Washington DC'ye doğru yola çıktı.
Aşı ve maske karşıtı kamyoncuların oluşturduğu konvoy bugün ABD'nin Pennsylvania eyaletinden ayrılarak Washington DC'ye doğru yola çıktı. Ülkenin dört bir yanından gelecek konvoyların 1 Mart'ta başkente ulaşması bekleniyor. Konvoy, 495 Interstate otoyolunu kapatarak protestolarına devam edecek. ABD'nin dört bir yanından gelen diğer konvoylar 1 Mart'ta ABD'nin başkentine varması planlanıyor.