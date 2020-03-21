Warcraft filmi konusu nedir? Warcraft oyuncuları ve Warcraf tözeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Warcraft filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Warcraft filmi hakkında Warcraft konusu, Warcraft özeti ve Warcraft oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Warcraft filminin detayları…

Warcraft filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Warcraft filmini izleyecek olanların merak ettiği Warcraft konusu nedir, Warcraft oyuncuları kimler ve Warcraft özeti gibi konuları inceliyoruz. WARCRAFT FİLMİNİN ÖZETİ Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan World of Warcraft oyunundan uyarlanan film fantastik bir dünyada çeşitli ırkların savaştığı görsel bir şölen sunuyor. WARCRAFT OYUNCULARI VE KADROSU Yönetmen: Duncan Jones Oyuncular: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Toby Kebbell, Dominic Cooper Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik Yapım Yılı: 2016 (123 dk) Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2016 Cuma Senaryo: Duncan Jones, Charles Leavitt Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dil: İngilizce Orijinal Adı: Warcraft