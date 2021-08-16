War Mongrels çıkış tarihi belli oldu!
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War Mongrels çıkış tarihi belli oldu!

War Mongrels çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Destructive Creations, İkinci Dünya Savaşı Savaşı temalı gerçek zamanlı taktik oyunu War Mongrels'ın çıkış tarihini duyurdu.

2. Dünya savaşının Doğu Cephesi'nde geçen izometrik gerçek zamanlı taktik oyunu War Mongrels'ın çıkış tarihi belli oldu.

Oyun ilk olarak 19 Ekim'de PC platformu için (Steam ve Epic Games Store aracılığıyla) piyasaya sürülecek. Daha sonra PS5, Xbox Series X|S, PS4 ve Xbox One konsollarına gelecek. Ancak konsollar için henüz bir tarih açıklanmadı.

War Mongrels Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

WAR MONGRELS

War Mongrels veya WM, 2. Dünya Savaşı'nın doğu cephesinde geçen izometrik gerçek zamanlı bir taktik oyunudur. Savaşın bu cephesi çok sayıda hayatı sona erdirmesine veya değiştirmesine, birçok cesaret ve arkadaşlık hikâyesi barındırmasına ve aynı zamanda bozulmuş toplumları ve insan karakterinin en karanlık yönlerini yansıtmasına rağmen bugüne kadar oyun dünyasında daha az ilgi gördü.

War Mongrels, temellerini bu iki karşıt zihinsel gücün üzerine kuruyor. İlk başta propagandanın etkisinde olan kahramanlarımız, uluslararası çatışmaya karışmalarına neden olan ve genişleyen Nazi kuvvetlerine karşı savaşma amacını benimsiyor. Günler içinde birer erkek çocuktan yetişkin erkeğe dönüşerek savaşın vahşetine tanıklık ediyor ve anlamsız katliamın önüne geçmek için çareyi savaşmakta buluyorlar.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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