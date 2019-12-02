Wagner'den Broadway'e yolculuk: Terfel, Sidney Operası'nda rüzgar estirdi
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Wagner'den Broadway'e yolculuk: Terfel, Sidney Operası'nda rüzgar estirdi

Sidney Opera Binasında bas-bariton Bryn Terfel ve arp sanatçısı eşi Hannah Stone, izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Wagner'den Broadway'e yolculuk: Terfel, Sidney Operası'nda rüzgar estirdi

Avustralya'nın dünyaca ünlü Sidney Opera Binasında bas-bariton Bryn Terfel ve arp sanatçısı eşi Hannah Stone, izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.


Opera sanatçısı Bryn Terfel, Wagner'in hüzünlü karakterlerinden Broadway müzikali "Güney Pasifik"e ve Galler'deki köklerine dönerek ünlü klasikleri icra ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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