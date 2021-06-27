W4siLi Beşiktaş Esports VALORANT takımının yeni oyuncusu oldu!

Beşiktaş Esports VALORANT takımının yeni üyesi w4siliben!

Eskiden Beşiktaş Esports'un Zula takımında görev alan W4siLi Beşiktaş Esports VALORANT takımının yeni oyuncusu oldu. Beşiktaş Esports dün geç saatlerde attığı bir gönderi ile yeni oyuncusu Ertuğrul 'W4siLi' Pala'yı duyurarak "Yuvana Hoş Geldin" ifadelerini kullandı.

W4siLi eski bir Zula Espor oyuncusu ve oyuncu kendini Zula'da kesinlikle kanıtladı. Oyuncunun VALORANT gibi popüler ve önü açık bir oyunda kendini geliştirmesinin ardından da Beşiktaş Esports tarafından transfer haberi gecikmedi.

olarak başta Ertuğrul olmak üzere Beşiktaş Esports'a başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros