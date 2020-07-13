Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı? Vurdumduymaz ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "vurdumduymaz". Peki, vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya göre vurdum duymaz mı, vurdumduymaz mı yazılır?

Vurdumduymaz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, vurdumduymaz TDK'ya göre nasıl yazılır? Vurdumduymaz nasıl yazılır? Vurdumduymaz mı, vurdumduymaz mı? TDK'ya göre vurdumduymaz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE VURDUMDUYMAZ NASIL YAZILIR? Vurdum duymaz: Yanlış Vurdumduymaz: Doğru TDK'YA GÖRE VURDUMDUYMAZ NE DEMEK? vurdumduymaz sıfat Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü: "Ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar." - Hüseyin Rahmi Gürpınar Atasözleri, Deyimler veya Birleşik Fiiller