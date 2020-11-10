Korona salgının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla ezdi

Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki bir üniversiteye ait kantinde personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkadığı görüntüler izleyenleri şoke etti. Yaşanan olaya sosyal medyadan çığ gibi tepki büyürken, söz konusu çalışanın işine son verildi.