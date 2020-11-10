Korona salgının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla ezdi
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Korona salgının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla ezdi

10.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:35

Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki bir üniversiteye ait kantinde personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkadığı görüntüler izleyenleri şoke etti. Yaşanan olaya sosyal medyadan çığ gibi tepki büyürken, söz konusu çalışanın işine son verildi.

Aylardır devam eden koronavirüs salgını, Çin'in Vuhan kentinde meydana gelmiş ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına almıştı. Virüsle mücadele devam ederken, Vuhan Donghu Üniversitesi'nden skandal görüntüler geldi.

AYAKLARIYLA SEBZE YIKADI

Üniversite kantininde bir personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkadığına dair görüntüler izleyenleri şoke etti.

DÜŞEN ETLERİ GERİ KOYDU

Kantin çalışanı, sebzeleri ayağıyla ezerken başka bir görevli ise yere düşmüş etleri tepsiye geri koymaya başladı.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki çığ gibi büyüdü. Kantinin hizmete kapatıldığı belirtilirken, çalışanın işine son verildiği belirtildi.

Korona salgının başladığı Vuhan'dan skandal görüntüler! Kantin çalışanı sebzeleri ayağıyla ezdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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