Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor
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Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor

Koronavirüsün merkezüssü Vuhan hayalet şehre dönüştü, ancak buradaki lüks Marco Polo Oteli hizmet vermeye devam ediyor. Otelin personeli virüsten korunmak ve sağlıklı kalmak için her sabah saat 10'da buluşarak spor yapıyor.

29.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:31
Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor

Koronavirüsün merkez üssü Çin'in Vuhan kentinde salgından etkilenenlerin sayısı yaklaşık 6 bine ulaştı. Karantinaya alınan 11 milyon nüfuslu Vuhan adeta hayalet şehre dönüştü.


Buradaki lüks Marco Oteli ise hizmet vermeye devam eden nadir işletmelerden biri. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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