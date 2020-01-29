Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor

29.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:31

Koronavirüsün merkez üssü Çin'in Vuhan kentinde salgından etkilenenlerin sayısı yaklaşık 6 bine ulaştı. Karantinaya alınan 11 milyon nüfuslu Vuhan adeta hayalet şehre dönüştü.



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