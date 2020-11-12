Vücutlarından birbirlerine yapışık doğan siyam ikizleri Ankara'ya getirildi
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Vücutlarından birbirlerine yapışık doğan siyam ikizleri Ankara'ya getirildi

12.11.2020 00:08 | Son Güncelleme: 12.11.2020 00:12
Vücutlarından birbirlerine yapışık doğan siyam ikizleri Ankara'ya getirildi

SURİYE'de, 14 gün önce vücutlarından birbirlerine yapışık halde dünyaya gelen siyam ikizleri, tedavi için Ankara'ya getirildi.

SURİYE'de, 14 gün önce vücutlarından birbirlerine yapışık halde dünyaya gelen siyam ikizleri, tedavi için Ankara'ya getirildi. 

Suriye'nin Afrin kasabasında 14 gün önce vücutlarından birbirlerine yapışık halde doğan 2 kız kardeş, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınarak tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. 4 gün hastanenin acil servisinde tedavileri süren bebekler, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. 4 kilo 200 gram ağırlığındaki siyam ikizleri, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bebeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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