Vücut geliştirme şampiyonu Yıldız'ın cenazesi defnedildi - HATAY - HATAY
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.
Yıldız'ın cenazesi, Dörtyol Devlet hastanesi morgundan alınarak Numuneevler Mahallesi'ndeki evine getirildi.
İmam Azam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi Özerli Mezarlığı'na defnedildi.
44 yaşındaki Mehmet Mete Yıldız, 2014 yılında vücut geliştirme sporunda Türkiye birincisi olmuştu.