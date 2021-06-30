Vücuduna halat dolanan caretta caretta ölü bulundu
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Vücuduna halat dolanan caretta caretta ölü bulundu

Vücuduna halat dolanan caretta caretta ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Finike ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Caretta Caretta' deniz kaplumbağası, ölü bulundu.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Caretta Caretta' deniz kaplumbağası, ölü bulundu. Kaplumbağanın boynuna ve ayaklarına halat dolandığı belirlendi.

Finike- Demre karayolundaki Gökliman Koyu'nda, deniz yüzeyinde hareketsiz bir cisim gören vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cismin, 'Caretta Caretta' türü bir deniz kaplumbağası olduğunu belirledi. Boynuna ve ayaklarına halat dolanan kaplumbağanın ölü olduğu tespit edildi. Caretta Caretta, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla karaya çıkartılıp Finike Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü.


Vücuduna halat dolanan caretta caretta ölü bulundu
Vücuduna halat dolanan caretta caretta ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Çeviren

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