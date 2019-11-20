Vücudu yanan Mehmet Ali'nin dramı: Tek isteği yürüyebilmek ve konuşabilmek

20.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:15

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, 6 aylıkken evde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir bölümü, yüzü yandı. Yüzde 97 oranında engelli durumunda bulunan genç, yürüyebilmek, konuşabilmek ve yüzünün estetik operasyonla görünümünün değişmesini isterken Mehmet Ali'nin dramı yürekleri yaktı.



Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Durak (28), 1993 yılında henüz 6 aylıkken evinde çıkan bir yangının ortasında kaldı. Annesinin alevlerin arasından alıp kurtardığı Mehmet Ali Durak, hastaneye kaldırıldı. Yaşama ihtimalinin çok az olduğu söylenen Durak, 47 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Hayati riski atlattıktan sonra yoğun bakımdan çıkan Durak, 1 yıl boyunca hastanede müşahede altında tutuldu. Küçük olması ve yangında zarar görmesi sebebiyle Durak'ın kafatası kemiği oluşmadı. Yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan Durak, aynı zamanda epilepsi hastalığına da yakalandı.



Yürüyemiyor, konuşamıyor, estetik operasyon istiyor



Bacaklarında oluşan hasar sebebiyle aksak bir şekilde yürüyebilen Durak, bu zamana kadar birçok kez düşerek vücudunun çeşitli yerlerini kırdı. Yüzde 97 oranında engelli raporu bulunan Durak, konuşamıyor, düzgün yürüyemiyor ve estetik ameliyat olarak yüzünün görünümünü değiştirmek istiyor. 28 yaşındaki engelli genç için bugüne kadar birçok doktorla görüşülse doktorlar Mehmet Ali'nin derdine derman olamadı.



İşaret diliyle derdini anlatmaya çalıştı, yürekleri yaktı



Yıllarca rahatsızlığına çare arayan Mehmet Ali Durak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Durak, kendini işaret diliyle anlatmaya çalıştığı bir videoyu hesabına yükledi. Yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kez sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar engelli gence destek mesajları yağdırdı.



"Ben öldükten sonra oğluma hiç kimse bakamaz, onun iyi olmasını istiyorum"



Mehmet Ali Durak'ın annesi Emine Durak, evinde çıkan yangını ve oğlu için verdiği mücadeleyi anlatarak, "Evde yoktum, süt almaya gitmiştim. Eve dönerken çatıdan dumanlar yükseldiğini gördüm. Koşarak eve girdim, çocuğumu dışarı çıkardım. Oğlumu çıkardığımda ağlama sesi bile gelmiyordu. Hemen hastaneye götürdük. Çocuğum hastanede 47 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesinde 1 yıl kaldı ve çok ameliyat geçirdi. O zamanda sonra hiç ameliyat yapmadılar, 18 yaşına girmesini bekledik. Biz 18 yaşına girdiğinde tekrar hastaneye götürdük ameliyat olmasını istedik. Doktorlar tedaviyi göze alamadı. Ondan sonra ufak tefek ameliyatlarla oğlumun yüzü biraz düzeltildi. Oğlumun iyi olmasını istiyorum. Yürüsün, yüzü düzelsin, her şeyini yapabilsin istiyorum. Oğlumun kafatası yok ve beyni dışarıda, onun için konuşamıyor. Şimdi oğluma iyi kötü bir şekilde bakabiliyorum. Ben öldükten sonra oğluma hiç kimse bakamaz, onun iyi olmasını istiyorum" dedi.



"Bacağı yüzünden çok düştü"



Mehmet Ali Durak'ın ablası Sultan Durak da, kardeşinin herkes gibi bir sosyal hayata sahip olmasını ve konuşabilmesini çok istediğini belirterek, "Biz artık bir yerlere gidince korkmak istemiyoruz. Bu şekilde başına her şey gelebilir. Kendini ifade edemiyor, anlatamıyor. Annem de artık yaşlandı, onunla eskisi gibi ilgilenemiyor. Kardeşimin bacağının düzelmesi lazım. Bacağı yüzünden çok düştü. Yürürken aksayarak yürüyor ve duramıyor. Düştüğü için sürekli bir yerleri yaralanıyor ve biz de korkuyoruz. Düzelebiliyorsa eli düzelsin, ihtiyaçlarını daha rahat karşılasın. En çok istediğimiz şey ise konuşabilmesi. Biz küçüklüğünden beri yanındayız işaretle anlaşabiliyoruz ama bazen biz bile anlatamıyoruz. Mehmet Ali, biz dahil hiç kimseyle yemek yiyemiyor. Ayrı olarak yemeğini yiyor, bizim yanımızda kesinlikle yemiyor. Onun için yapılabilecek ne varsa yapılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Durak ailesi, Mehmet Ali için gelebilecek tüm yardımlara açık olduklarını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA