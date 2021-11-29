Vosvoslar Muzaffer bebek için toplandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü üyeleri, SMA hastası Muzaffer bebek için yardım kampanyası düzenledi.

Eskivos Vosvos Kulübü, SMA hastalarına ve Muzaffer bebeğe dikkat çekmek için 20 araç ve gönüllü ekip arkadaşları ile Hamamyolu'nda yardım kampanyası düzenledi. Saat 12.00'de başlayan etkinlik akşam saatlerine kadar sürdü. Halktan toplanan bağışlar Eskişehir Valiliği'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR