Volkanik Haydarlar Gölü'nü turizme kazandırma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan volkanik Haydarlar Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan volkanik Haydarlar Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Asırlar önce volkanik patlama sonucu ortaya çıkan, ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Haydarlar gölü, el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Özellikle ilkbaharda açan su papatyalarının görsel şölen sunduğu volkanik göl, doğa ve fotoğraf severlerin de uğrak yeri oluyor.

Yılın 12 ayı kurumaması için su takviyesi yapılan göl, çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarının ardından ise turizme açılacak.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, AA muhabirine, 30 hektar büyüklüğündeki gölün 2 ayrı gözünün olduğunu söyledi.

Göldeki suyun yaz aylarında kurumaması için çalışma başlattıklarını aktaran Karataş, şunları kaydetti:

"Göle bugüne kadar maalesef sahip çıkılmamıştı. Belediye olarak göle ilk olarak su takviyesi yaptık. Şu an peyzaj çalışmaları ve ağaç dikimleri devam ediyor. Lavabolar ve mescit de yapılacak. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha güzel bir görüntüye kavuşacak. Vatandaşlarımızın hafta sonlarını geçireceği bir mekana dönüşecek."

Karataş, gölün çevre düzenlemesi tamamlandığında dışarıdan ziyaretçi de ağırlayacağını anlatarak, porojeye destek veren Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş