Volkan Konak - Zigana Dağları sözleri! Zigana Dağları şarkı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Volkan Konak - Zigana Dağları sözleri! Zigana Dağları şarkı sözleri nelerdir?

Volkan Konak - Zigana Dağları sözleri! Zigana Dağları şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Zigana Dağları parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Zigana Dağları şarkı sözleri nelerdir? Zigana Dağları şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zigana Dağları şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Zigana Dağları sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

VOLKAN KONAK - ZİGANA DAĞLARI SÖZLERİ

Zigana dağları geçit vermiyor

Yaşlı gözlerime uyku girmiyor

Yaşlı gözlerime uyku girmiyor

---

Hasretine düştüm, günüm geçmiyor

Aylar oldu göremedim yar seni

Aylar oldu göremedim yar seni

---

Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare

Biliyorum yoktur derdime çare

Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare

Biliyorum yoktur derdime çare

---

Bülbülün mekanı daldan daladır

Felek yüzümüze güler, aldatır

Felek yüzümüze güler, aldatır

---

Şimdi sevdiğimin gözü yoldadır

Aylar oldu göremedim yar seni

Aylar oldu göremedim yar seni

---

Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare

Biliyorum yoktur derdime çare

Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare

Biliyorum yoktur derdime çare

---

Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare

Biliyorum yoktur derdime çare

Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare

Biliyorum yoktur derdime çare

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Volkan Konak - Zigana Dağları sözleri! Zigana Dağları şarkı sözleri nelerdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 19:38:03. #1.15#

title