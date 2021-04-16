Volkan Konak - Zigana Dağları sözleri! Zigana Dağları şarkı sözleri nelerdir?
Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Zigana Dağları parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Zigana Dağları şarkı sözleri nelerdir? Zigana Dağları şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Zigana Dağları şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Zigana Dağları sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.
VOLKAN KONAK - ZİGANA DAĞLARI SÖZLERİ
Zigana dağları geçit vermiyor
Yaşlı gözlerime uyku girmiyor
Yaşlı gözlerime uyku girmiyor
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Hasretine düştüm, günüm geçmiyor
Aylar oldu göremedim yar seni
Aylar oldu göremedim yar seni
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Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare
Biliyorum yoktur derdime çare
Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare
Biliyorum yoktur derdime çare
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Bülbülün mekanı daldan daladır
Felek yüzümüze güler, aldatır
Felek yüzümüze güler, aldatır
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Şimdi sevdiğimin gözü yoldadır
Aylar oldu göremedim yar seni
Aylar oldu göremedim yar seni
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Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare
Biliyorum yoktur derdime çare
Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare
Biliyorum yoktur derdime çare
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Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare
Biliyorum yoktur derdime çare
Ötme bülbül, ötme, yüreğim yare
Biliyorum yoktur derdime çare