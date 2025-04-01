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Volkan Konak ölümü şüpheli mi? Volkan Konak kalp hastalığı var mıydı, hasta mıydı, hastalığı neydi?

Volkan Konak ölümü şüpheli mi? Volkan Konak kalp hastalığı var mıydı, hasta mıydı, hastalığı neydi?
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren ünlü şarkıcı Volkan Konak, sahnede aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Eşi Selma Konak, eşinin ölümünün şüpheli olduğunu belirterek otopsi talep etti. Volkan Konak'ın kalp hastalığı olup olmadığı, sağlık durumu ve ölümünün şüpheli olup olmadığı konusunda sorular sorulmaya başlandı. Peki, Volkan Konak ölümü şüpheli mi? Volkan Konak kalp hastalığı var mıydı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren şarkıcı Volkan Konak, sahnede aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Eşi Selma Konak, ölümün şüpheli olduğunu belirterek otopsi talep etti Peki, Volkan Konak ölümü şüpheli mi? Volkan Konak kalp hastalığı var mıydı, hasta mıydı, hastalığı neydi?

VOLKAN KONAK ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ Mİ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren ünlü şarkıcı Volkan Konak, sahnede aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Başlangıçta kalp krizi geçirdiği belirtilse de, Konak'ın eşi Selma Konak, ölümün şüpheli olduğunu ifade ederek otopsi talep etti.

Halk TV'ye konuşan kaynaklar Selma Konak'ın, "Volkan son derece sağlıklıydı, birden ölmesinin nedeni araştırılmalı" diyerek olayın araştırılmasını istediğini aktardı. Bunun üzerine KKTC polisi, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Konak'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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