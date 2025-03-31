Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın popüler şarkılarından 'Göklerde Kartal Gibiydim' adlı eserinin sözleri merak konusu oldu. Şarkının sözlerini öğrenmek ve anlamını daha iyi kavramak isteyenler için detaylar haberimizde. Volkan Konak "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkı sözleri nedir?

VOLKAN KONAK "GÖKLERDE KARTAL GİBİYDİM" ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

[Bölüm 1]

Göklerde kartal gibiydim

Kanatlarımdan vuruldum

Mor çiçekli dal gibiydin

Bahar vaktinde kırıldın

Mor çiçekli dal gibiydin

Bahar vaktinde kırıldın

[Nakarat]

Yar olmadı bana devir

Her günüm bir başka zehir

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

[Bölüm 2]

Kimseye soramadım

Doyunca saramadığım

Görmeden duramadığım

Nazlı yarimden ayrıldım

Görmeden duramadığım

Nazlı yarimden ayrıldım

[Nakarat]

Yar olmadı bana devir

Her günüm bir başka zehir

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

[Bölüm 3]

Ekmeğim bahtımdan katı

Bahtım düşmanımdan kötü

Böyle kepaze hayatı

Sürüklemekt?n yoruldum

Böyle kepaze hayatı

Sürükl?mekten yoruldum

[ Nakarat ]

Yar olmadı bana devir

Her günüm bir başka zehir

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım