Volkan Konak "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkı sözleri nedir?
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sevilen şarkısı 'Göklerde Kartal Gibiydim' hakkında merak edilenler. Şarkının sözlerinin ne olduğu ve hikayesi üzerine bilgiler. Volkan Konak "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkı sözleri nedir?
Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın popüler şarkılarından 'Göklerde Kartal Gibiydim' adlı eserinin sözleri merak konusu oldu. Şarkının sözlerini öğrenmek ve anlamını daha iyi kavramak isteyenler için detaylar haberimizde. Volkan Konak "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkı sözleri nedir?
VOLKAN KONAK "GÖKLERDE KARTAL GİBİYDİM" ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
[Bölüm 1]
Göklerde kartal gibiydim
Kanatlarımdan vuruldum
Mor çiçekli dal gibiydin
Bahar vaktinde kırıldın
Mor çiçekli dal gibiydin
Bahar vaktinde kırıldın
[Nakarat]
Yar olmadı bana devir
Her günüm bir başka zehir
Mapushanelerde demir
Parmaklıklara sarıldım
Mapushanelerde demir
Parmaklıklara sarıldım
[Bölüm 2]
Kimseye soramadım
Doyunca saramadığım
Görmeden duramadığım
Nazlı yarimden ayrıldım
Görmeden duramadığım
Nazlı yarimden ayrıldım
[Nakarat]
Yar olmadı bana devir
Her günüm bir başka zehir
Mapushanelerde demir
Parmaklıklara sarıldım
Mapushanelerde demir
Parmaklıklara sarıldım
[Bölüm 3]
Ekmeğim bahtımdan katı
Bahtım düşmanımdan kötü
Böyle kepaze hayatı
Sürüklemekt?n yoruldum
Böyle kepaze hayatı
Sürükl?mekten yoruldum
[ Nakarat ]
Yar olmadı bana devir
Her günüm bir başka zehir
Mapushanelerde demir
Parmaklıklara sarıldım
Mapushanelerde demir
Parmaklıklara sarıldım