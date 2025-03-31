PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Volkan Konak "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkı sözleri nedir?

Volkan Konak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sevilen şarkısı 'Göklerde Kartal Gibiydim' hakkında merak edilenler. Şarkının sözlerinin ne olduğu ve hikayesi üzerine bilgiler. Volkan Konak "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkı sözleri nedir?

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın popüler şarkılarından 'Göklerde Kartal Gibiydim' adlı eserinin sözleri merak konusu oldu. Şarkının sözlerini öğrenmek ve anlamını daha iyi kavramak isteyenler için detaylar haberimizde. Volkan Konak "Göklerde Kartal Gibiydim" şarkı sözleri nedir?

VOLKAN KONAK "GÖKLERDE KARTAL GİBİYDİM" ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

[Bölüm 1]

Göklerde kartal gibiydim

Kanatlarımdan vuruldum

Mor çiçekli dal gibiydin

Bahar vaktinde kırıldın

Mor çiçekli dal gibiydin

Bahar vaktinde kırıldın

[Nakarat]

Yar olmadı bana devir

Her günüm bir başka zehir

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

[Bölüm 2]

Kimseye soramadım

Doyunca saramadığım

Görmeden duramadığım

Nazlı yarimden ayrıldım

Görmeden duramadığım

Nazlı yarimden ayrıldım

[Nakarat]

Yar olmadı bana devir

Her günüm bir başka zehir

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

[Bölüm 3]

Ekmeğim bahtımdan katı

Bahtım düşmanımdan kötü

Böyle kepaze hayatı

Sürüklemekt?n yoruldum

Böyle kepaze hayatı

Sürükl?mekten yoruldum

[ Nakarat ]

Yar olmadı bana devir

Her günüm bir başka zehir

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

Mapushanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.