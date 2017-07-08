Voleybol: Fıvb Grand Prix 1. Ayak
Salon: TVF BaşkentHakemler: Fabrice Collados (Fransa), Jiang Liu (Çin)Türkiye: Fatma Yıldırım, Kübra Çalışkan, Çağla Akın, Hande Baladin, Dicle Nur Babat, Meryem Boz (Hatice Gizem Örge, Polen Uslupehlivan, Şeyma Ercan, Gamze Alikaya, Aslı Kalaç, Meliha İsmailoğlu)Belçika: Van Gestel,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Jiang Liu (Çin)
Türkiye: Fatma Yıldırım, Kübra Çalışkan, Çağla Akın, Hande Baladin, Dicle Nur Babat, Meryem Boz (Hatice Gizem Örge, Polen Uslupehlivan, Şeyma Ercan, Gamze Alikaya, Aslı Kalaç, Meliha İsmailoğlu)
Belçika: Van Gestel, Lemmens, Grobelna, Leys, Aelbrecht, Van de Vijver (De Tant, Guilliams, Herbots, Biebauw, Strumilo, Janssens, Neyt)
Setler: 23-25, 25-20, 25-20, 25-16
Süre: 116 dakika (31, 30, 29, 26)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Grand Prix 1. Grup 1. Ayak 2. maçında, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
Organizasyonda 2. gün sonunda, Sırbistan 6 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Brezilya 3 puan ve averajla 2., Türkiye 3 puanla 3. ve Belçika sıfır puanla son sırada yer aldı.
1. Grup'ta 1. ayak maçları yarınki karşılaşmalarla sona erecek. Turnuvada yarın 16.30'da Sırbistan-Belçika, 19.30'da ise Türkiye-Brezilya maçları oynanacak.